Известная певица Дакота отказалась выступать в России

Известная певица отказалась выступать в России
Рита Дакота. Фото: Okras/wikimedia.org
Звезда давно живет за рубежом

Продюсер и возлюбленный популярной российской исполнительницы Риты Дакоты Федор Белогай сообщил, что звезда не планирует выступать в нашей стране в ближайшее время. Об этом он рассказал на просторах интернет-пространства, особо отметив, что сейчас главной целью для певицы и ее команды является развитие на международной арене.

По словам мужчины, сейчас завершается работа над англоязычным альбомом звезды, а также активно ведется съемка клипов на новые треки. Он подчеркнул, что в настоящий момент приоритеты звездного семейства смещены на мировой рынок.

Продюсер отметил, что в наступившем году планируется проведение нескольких концертов в Азии с новой программой. Мол, этот регион является перспективным направлением для продвижения творчества певицы.

Дакота продолжает набирать популярность за пределами родного государства, а ее команда работает над созданием музыки и видеоконтента, который придется по вкусу международной аудитории.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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