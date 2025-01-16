Машина известной артистки Берзой вылетела на тротуар и сбила пешехода – фото

Трагедия произошла в Санкт-Петербурге

В центре Северной столицы накануне вечером, 15 января, произошла серьезная авария с участием двух авто. На одном из перекрестков в самом сердце города столкнулись две иномарки, одна из которых, Infiniti, выехала на тротуар и сбила находившуюся там девушку.

Как позже выяснилось, за рулем этого авто сидела 37-летняя звезда эстрады Нина Берзой. В интернет-пространстве уже разошлись жуткие фотографии чрезвычайного происшествия. Машина знаменитости буквально протаранила здание.

Представитель известной российской исполнительницы сообщил, что она не пострадала в результате аварии. При этом жертвой трагедии оказалась 31-летняя жительница Петербурга. Пострадавшую доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу уточнили, что оба водителя прошли проверку на алкоголь, и она не выявила нарушений. Теперь ведется проверка всех обстоятельств случившегося.

К слову, летом прошлого года модель Виктория Лопырева попала в серьезное ДТП в Москве из-за мотоциклиста.