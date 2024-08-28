Виктория Лопырева попала в ДТП в Москве из-за мотоциклиста

Виктория Лопырева попала в серьезную аварию в Москве
Виктория Лопырева. Фото: соцсети
Знаменитость в ужасе

Российская телеведущая Виктория Лопырева рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с ней в Москве. Она попала в ДТП из-за мотоциклиста, который попытался обогнать ее авто в непредназначенном для этого месте. По словам девушки, парень не только нарушил правила, но и нанес значительный ущерб ее машине.

"Проехал мотоциклист, просто снес весь бок. Конечно же, не остановился, был без номеров", – рассказала пребывающая в ужасе и негодовании знаменитость.

Девушка также сообщила, что, к счастью, несмотря на случившееся, она чувствует себя хорошо и не пострадала в аварии.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

Ситуация сложная: Шойгу сделал важное заявление о происходящем в России

Проблема наблюдается в нескольких регионах

В США рассказали об опасной ловушке НАТО для Путина

Президент не стал пускать в ход эмоции, а действовал с холодной головой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей