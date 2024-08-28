Виктория Лопырева попала в ДТП в Москве из-за мотоциклиста

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Российская телеведущая Виктория Лопырева рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с ней в Москве. Она попала в ДТП из-за мотоциклиста, который попытался обогнать ее авто в непредназначенном для этого месте. По словам девушки, парень не только нарушил правила, но и нанес значительный ущерб ее машине.
"Проехал мотоциклист, просто снес весь бок. Конечно же, не остановился, был без номеров", – рассказала пребывающая в ужасе и негодовании знаменитость.
Девушка также сообщила, что, к счастью, несмотря на случившееся, она чувствует себя хорошо и не пострадала в аварии.
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