Бузова раскрыла, чего ей не хватает в мужчинах

Бузова раскрыла, чего ей не хватает в мужчинах
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Девушка давно мечтает обзавестись семейством

Ольга Бузова поделилась размышлениями о том, что ей не хватает в отношениях с мужчинами. Кумир миллионов призналась, что давно мечтает о любви и создании семьи, но не готова строить отношения с первым встречным. Девушка продолжает ждать "своего" человека, с которым сможет почувствовать настоящую гармонию и быть абсолютно счастливой.

Артистка отметила, что для нее важны доверие и искренние чувства. Она заявила, что готова вступать в отношения только при наличии безусловной любви и уважения. Несмотря на свой насыщенный график, в прошлом году звезда нашла время для нескольких свиданий. Однако те встречи не принесли желаемого результата. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Девушка призналась, что в общении с мужчинами ей часто не хватает трепетного отношения и заботы. Она подчеркнула, что для нее важно, чтобы партнер был внимательным и ответственным. Одной из главных причин разочарований стало несоблюдение договоренностей – певицу поражает, что с некоторыми мужчинами можно о чем-то договориться, а затем человек неожиданно меняет планы.

Несмотря на неудачи, Ольга не теряет надежду найти избранника, который будет соответствовать ее ожиданиям.

Ранее появились подробности о новом ухажере Бузовой.

Источник: Rutube-канал RU.TV ✓ Надежный источник
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