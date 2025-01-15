Хью Джекмана засняли с новой возлюбленной – фото

Хью Джекмана застукали с новой любовницей – фото
Хью Джекман. Фото: соцсети
Недавно голливудский артист развелся

Папарацци засняли, как 56-летний актер Хью Джекман и 49-летняя звезда Бродвея Саттон Фостер целуются в автомобиле. Это произошло возле одного из ресторанов быстрого питания, где пара ждала заказ. Откровенные кадры стали первым доказательством новых отношений голливудской звезды после его развода с Деборрой-Ли Фернесс, с которой он прожил в браке 27 лет.

Хью Джекмана и Саттон Фостер. Фото: Legion-Media

Известно, что любовники сблизились во время работы над мюзиклом The Music Man на Бродвее, где исполняли главные роли. Взаимная симпатия, зародившаяся на сцене, переросла в страстный роман. Слухи об их романе усилились после активности бывшей жены знаменитости в социальных сетях. Покинутая женщина отметила смайликом публикацию, где говорилось, что актер готовится к началу новых отношений.

По словам источников, брошенная экс-супруга уже в браке подозревала любимого в изменах, но не ожидала, что это окажется правдой. Сам артист после разрыва заявил, что брак был наполнен любовью и гармонией, таким образом дипломатично подчеркнув уважение к рухнувшему союзу. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Сейчас внимание публики приковано к новой паре. Поклонники актера обсуждают его личную жизнь, а бродвейская дива больше не скрывает своих чувств к звезде. Роман становится одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса.

Хью Джекмана и Саттон Фостер. Фото: Legion-Media

К слову, ранее стало известно о новом романе беглого блогера Милохина с украинкой Зеленской.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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