Певцов объяснил, почему его вышвырнули из "Ленкома"

Певцов объяснил, почему его вышвырнули из "Ленкома"
Дмитрий Певцов. Фото: АГН "Москва"
Между артистом и руководством учреждения случился скандал

Дмитрий Певцов лишился своих ролей в постановках "Ленкома". Руководство театра исключило его из нескольких представлений, назначенных на конец января. Также из фойе убрали его портрет, несмотря на то, что артист продолжал играть в представлениях. Актер объяснил причину произошедшего скандала.

По словам Певцова, в последнее время его крайне возмущало положение дел в театре. После смерти художественного руководителя Марка Захарова учреждение скатилось до уровня антрепризы, за исключением нескольких постановок. Поэтому он предпринял попытку спасти "Ленком" и возглавить его вместо Варшавера.

"Я даже ходил в мэрию с этим предложением. Сейчас у меня таких желаний нет", – пояснил артист.

В итоге Дмитрий уверен – его уволили за инакомыслие. Когда его портрет убрали из фойе, он пытался связаться с руководством и обсудить случившееся, но никто не ответил. Актер полагает, что в театре предпочитают все делать "тихо и незаметно", но порой это не удается.

Ранее Дмитрий Певцов рассказал, что ни при каких условиях не согласился бы работать с Константином Богомоловым.

Источник: News.ru

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