Умерла легенда сериалов: подробности смерти Бойко, что показало вскрытие

Умерла легенда сериалов: подробности смерти Бойко, что показало вскрытие
Фото: кадр из сериала "Невский. Охота на Архитектора"
Уход знаменитости стал тяжелой утратой для всей страны

Несколько дней назад, 12 января, в возрасте 57 лет оборвался земной путь легенды отечественных телесериалов Олега Бойко. Причиной смерти любимца публики стали последствия неудачной операции по шунтированию сердца.

После хирургического вмешательства артист почти месяц находился в реанимации, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Позже вскрылись и другие обстоятельства смерти звезды. Оказалось, что он также страдал от тяжелого недуга.

Как сообщила двоюродная сестра покойного Варвара, в ходе вскрытия у знаменитости была обнаружена онкология. Убитая горем родственница отметила, что, если он и знал о диагнозе, то предпочел скрыть это даже от близких.

Артист был широко известен благодаря ролям в российских сериалах, где чаще всего выступал в образе следователей. Его фильмография включает около 50 проектов. Среди наиболее популярных работ – "Мент в законе-8", "Пятницкий. Глава третья", "Особый случай" и другие.

Актер оставил заметный след в отечественном кино, покойный запомнился зрителям благодаря своему таланту и мастерству в создании ярких экранных образов. Его уход стал тяжелой утратой.

К слову, ранее стало известно о смерти легендарной польской актрисы Барбары Рыльски. Скорбит вся Польша и другие страны.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

"Путин не откажется": в США выдвинули неожиданный план по завершению СВО

Многие устали от конфликта

ВС России нанесли сокрушительный удар по Украине

У противника появились серьезные проблемы со снабжением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей