Умерла легенда сериалов: подробности смерти Бойко, что показало вскрытие

Уход знаменитости стал тяжелой утратой для всей страны

Несколько дней назад, 12 января, в возрасте 57 лет оборвался земной путь легенды отечественных телесериалов Олега Бойко. Причиной смерти любимца публики стали последствия неудачной операции по шунтированию сердца.

После хирургического вмешательства артист почти месяц находился в реанимации, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Позже вскрылись и другие обстоятельства смерти звезды. Оказалось, что он также страдал от тяжелого недуга.

Как сообщила двоюродная сестра покойного Варвара, в ходе вскрытия у знаменитости была обнаружена онкология. Убитая горем родственница отметила, что, если он и знал о диагнозе, то предпочел скрыть это даже от близких.

Артист был широко известен благодаря ролям в российских сериалах, где чаще всего выступал в образе следователей. Его фильмография включает около 50 проектов. Среди наиболее популярных работ – "Мент в законе-8", "Пятницкий. Глава третья", "Особый случай" и другие.

Актер оставил заметный след в отечественном кино, покойный запомнился зрителям благодаря своему таланту и мастерству в создании ярких экранных образов. Его уход стал тяжелой утратой.

К слову, ранее стало известно о смерти легендарной польской актрисы Барбары Рыльски. Скорбит вся Польша и другие страны.