Неизвестные утеплили могильный памятник Бориса Моисеева - видео

Неизвестные утеплили могильный памятник Бориса Моисеева - видео
Борис Моисеев. Фото: соцсети
Артист умер несколько лет назад

На могиле популярного российского артиста Бориса Моисеева неизвестные решили "утеплить" памятник. Такая любопытная информация появилась в прессе. На опубликованных кадрах видно, что скульптуру украсили красными аксессуарами – на руку монумента надели варежку, а на шею повязали шарф в тон.

Кто именно проявил такую инициативу, пока неизвестно. Предполагается, что это могли сделать либо поклонники, либо близкие артиста, таким образом показав свою заботу о почившей знаменитости.

Жизненный путь любимца публики завершился осенью 2022 года. Третий инсульт совсем разбил знаменитость, от последствий недуга он так и не смог оправиться. Несмотря на это, память о певце продолжает жить в сердцах поклонников и родных.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник

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