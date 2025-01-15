Неизвестные утеплили могильный памятник Бориса Моисеева - видео

Артист умер несколько лет назад

На могиле популярного российского артиста Бориса Моисеева неизвестные решили "утеплить" памятник. Такая любопытная информация появилась в прессе. На опубликованных кадрах видно, что скульптуру украсили красными аксессуарами – на руку монумента надели варежку, а на шею повязали шарф в тон.

Кто именно проявил такую инициативу, пока неизвестно. Предполагается, что это могли сделать либо поклонники, либо близкие артиста, таким образом показав свою заботу о почившей знаменитости.

Жизненный путь любимца публики завершился осенью 2022 года. Третий инсульт совсем разбил знаменитость, от последствий недуга он так и не смог оправиться. Несмотря на это, память о певце продолжает жить в сердцах поклонников и родных.