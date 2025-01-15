Уехавшая в Европу Свиридова столкнулась с проблемами из-за плохой физподготовки

Певица публично пожаловалась на ситуацию

Знаменитая российская певица, звезда девяностых Алена Свиридова рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время поездки в Европу. Зимние праздники звезда решила провести в Альпах. В январе 62-летняя певица отправилась покорять горные трассы, но физическая нагрузка оказалась для нее слишком тяжелой.

Артистка с сожалением признала, что недостаточная спортивная подготовка стала причиной серьезных трудностей. Она отметила, что лыжный забег оказался для нее настоящим испытанием, она "убилась просто в хлам".

Свиридова сообщила, что усталость была настолько сильной, что она всерьез задумалась о необходимости вернуться к регулярным занятиям спортом. Звезда призналась, что в последнее время игнорировала физическую активность, за что чувствует себя виноватой. В горных условиях она в полной мере ощутила последствия этого упущения.

Несмотря на начальные трудности, певица отметила, что ее организм начал постепенно адаптироваться к нагрузкам, а сами занятия зимним спортом доставляют все больше удовольствия. Артистка заверила, что теперь намерена хорошенько взяться за физическую подготовку в будущем и сделать спорт частью своей жизни.

К слову, ранее стало известно об отъезде из России Полины Гагариной.