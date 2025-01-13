Сбежавший из России Лагутенко лишился дома в США

Сбежавший из России артист лишился дома в США
Фото: соцсети
Его особняк сгорел во время пожаров в Калифорнии

Российский певец Илья Лагутенко, который покинул Россию почти три года назад, лишился дорогого особняка в США во время пожаров в Лос-Анджелесе. Жилье он приобрел еще семь лет назад, взяв в банке кредит на около 2,3 млн долларов. 

Дом находился в Биг-Рок – небольшой городок рядом с национальным парком, расположенный между Лос-Анджелесом и Малибу. Общая площадь имущества составляет 204 кв метра. В нем есть три спальни и четыре ванных комнаты, а из окон открывается вид на закат и побережье.

Особняк Лагутенко в Биг-Рок. Скрин сайта

Известно, что многие дома в населенном пункте были уничтожены полностью. Особенно пострадали те, которые располагались рядом с трассой. По данным спутниковых снимков журналисты заметили, что жилье Лагутенко также оказалось в области поражения огня. Где в этот момент находился артист, неизвестно.

Особняк является не единственным, которым знаменитость владеет в США. Также у него есть дом на Малхолланд-Драйв, который остался целым на фоне природной катастрофы. 

Ранее сообщалось, что российский певец Алексей Воробьев был вынужден покинуть дом в Лос-Анджелесе из-за пожаров. Его жилье не пострадало.

Источник: Октагон

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