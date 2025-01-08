Земфира* отказалась критиковать Россию на концерте за границей

Земфира* отказалась критиковать Россию
Земфира*. Кадр: YouTube
До этого звезда позволила себе много русофобских высказываний

7 января в дубайской Coca-Cola Arena прошел концерт Земфиры*, на котором исполнительница отказалась от каких-либо политических высказываний. По информации источников, это решение было принято после жесткого разговора организаторов с артисткой. Ей напомнили о строгих правилах, действующих в жаркой стране, и возможных последствиях за нарушение.

Организаторы предупредили популярную исполнительницу о возможных штрафных санкциях, запрете на въезд в страну и даже отмене концерта, если она решит сделать политические заявления. В качестве примера они привели случаи с Максимом Галкиным* и Веркой Сердючкой, которые ранее были наказаны рублем за подобные высказывания во время своих выступлений в ОАЭ.

Более того, меры безопасности на концерте были серьезно усилены. Охрана строго контролировала вход, запрещая зрителям проносить с собой плакаты, флаги или иные символы, которые могли бы быть расценены как провокационные. Кроме того, зрителям строго посоветовали избегать выкриков лозунгов и политических заявлений.

Благодаря этим действиям концерт прошел без происшествий, а Земфира*, которая любит высказываться в русофобском ключе, на этот раз держала язык за зубами.

К слову, ранее Земфира* дерзко обратилась к россиянам.

*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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