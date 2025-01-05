Сотрудник пожаловался на требования Пи Дидди: заставлял смывать кровь и мочу

По словам мужчины, его обязывали оборудовать номера в гостиницах для оргий

Несколько лет назад Шон Комбс, более известный как Пи Дидди, заставил своих сотрудников оборудовать гостиничный номер для диких сексуальных утех, которым дал название "Дикие королевские ночи". Он требовал, чтобы там разместили наркотики, много алкоголя и секс-игрушек, следует из нового иска по делу рэпера.

Некий Филлип Пайнс, который работал на Дидди с 2019 по 2021 годы, говорит, что некоторые из его должностных обязанностей были связаны с предполагаемыми сексуальными привычками начальника. К примеру, его обязывали обустраивать гостиничные номера для оргий, а после убирать все так, чтобы там не осталось никаких следов.

Пайнс утверждает, что Дидди поручал ему подготовить комнаты с красным светом, ведерками со льдом, алкоголем, марихуаной, медовыми пакетами для мужского либидо, детским маслом, полотенцами, запрещенными наркотиками и мощными секс-машинами.

Сотрудник заявил – гуляния в номерах могли длится по несколько дней и с участием огромной топлы народа. Нередко они оставляли после себя следы крови, телесных жидкостей и мочи.