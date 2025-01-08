Актриса "Отчаянных домохозяек" похвасталась стройным телом в бикини

Актриса "Отчаянных домохозяек" похвасталась стройным телом в бикини
Ева Лонгория. Фото: Web Summit / wikimedia.org
Знаменитость показала подтянутый живот

Актриса Ева Лонгория, которая прославилась на весь мир благодаря своей роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", решила показать в соцсетях кадры с отдыха с семьей. Знаменитость похвасталась стройным телом в бикини на тропическом курорте.

Лонгория после рождения сына была вынеждена бороться с лишним весом. До этого актриса всегда обладала стройными формами, благодаря чему получила роль первой красотки и модели в сериале. Однако позже она поправилась, особенно во области талии и бедер, из-за чего столкнулась с жесткой критикой общественности.

Спустя несколько лет усилий Ева смогла привести себя в порядок, поэтому теперь она спокойно выкладывает кадры в купальнике на всеобщее обозрение. В праздники она решила продемонстрировать свои округлые подтянутые бедра, стройный живот и выдающуюся грудь, что вызвало зависть у многих ее поклонниц.

Ева Лонгория. Фото: соцсети

"Повесим фотку Лонгории на холодильник как оберег от новогоднего зажора", – шутят пользователи в Сети.

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