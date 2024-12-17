Навка поделилась деталями семейной жизни с Песковым: "Табу нет"

Всплыли детали семейной жизни Навки с Песковым: "Табу нет"
Татьяна Навка. Кадр: соцсети
Появилась весьма любопытная информация

Знаменитая российская спортсменка Татьяна Навка поделилась подробностями своей личной жизни с пресс-секретарем главы российского государства Дмитрием Песковым.

Именитая танцовщица на льду отметила, что в их гармоничном союзе нет строгих запретов, однако подчеркнула, что предпочитает воздерживаться от лишних вопросов.

Знаменитость напомнила известную мудрость: "меньше знаешь – лучше спишь", эта присказка стала жизненным принципом именитой фигуристки.

"Табу у нас нет в семье", – сообщила звездная супруга. 

Еще несколько лет назад звезда рассказывала о начале отношений с высокопоставленным чиновником и их удивительном знакомстве. Она тогда призналась, что будущий муж поначалу не знал о ее успешной карьере фигуристки. По словам спортсменки, он был уверен, что блондинка – просто эффектная красавица с обложки журнала или из рекламного ролика краски для волос.

Несмотря на публичность обеих персон, их отношения построены на доверии и взаимопонимании. Судя по всему, осознанный подход к браку помогает супругам избегать ненужных конфликтов и сохранять теплую атмосферу в семье.

К слову, ранее шоу Навки обернулось громким скандалом.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

В ВСУ проболтались о супероружии против армии России: есть только у пяти стран

Киев не готов сдавать позиции

Россия выставила жесткое требование к НАТО по Украине

Российская сторона указала, что Западу верить нельзя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей