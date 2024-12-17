Появилась весьма любопытная информация

Знаменитая российская спортсменка Татьяна Навка поделилась подробностями своей личной жизни с пресс-секретарем главы российского государства Дмитрием Песковым.

Именитая танцовщица на льду отметила, что в их гармоничном союзе нет строгих запретов, однако подчеркнула, что предпочитает воздерживаться от лишних вопросов.

Знаменитость напомнила известную мудрость: "меньше знаешь – лучше спишь", эта присказка стала жизненным принципом именитой фигуристки.

"Табу у нас нет в семье", – сообщила звездная супруга.

Еще несколько лет назад звезда рассказывала о начале отношений с высокопоставленным чиновником и их удивительном знакомстве. Она тогда призналась, что будущий муж поначалу не знал о ее успешной карьере фигуристки. По словам спортсменки, он был уверен, что блондинка – просто эффектная красавица с обложки журнала или из рекламного ролика краски для волос.

Несмотря на публичность обеих персон, их отношения построены на доверии и взаимопонимании. Судя по всему, осознанный подход к браку помогает супругам избегать ненужных конфликтов и сохранять теплую атмосферу в семье.

К слову, ранее шоу Навки обернулось громким скандалом.