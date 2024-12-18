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Телеведущий Михаил Ширвиндт, который отправился вместе с супругой в Испанию, столкнулся с травлей со стороны россиян. Народу не понравилось, что знаменитости решили провести свой отдых за границей и активно транслировали подробности в интернете.
Анастасия Ширвиндт рассказала, что им в личные сообщения стали приходить претензии после того, как они показали поедание устриц. При этом она отметила, что часто с мужем наведывается в Мадрид – ничего особенного в этом нет.
"Мужу тут написали: имейте совесть и не показывайте, что вы едите устрицы, потому что нам неприятно на это смотреть. Я прониклась и решила было: давай вообще не показывать в соцсетях ничего хорошего из того, что с нами происходит?" – вопрошает она.
По словам супруги Ширвиндта, людей, которые наблюдают за их жизнью в соцсетях, интересует исключительно негатив, поскольку многим приятно смотреть на то, как у других все плохо складывается. Она отметила, что в россиянах сейчас слишком много агрессии – как снаружи, так и внутри.
Ранее молодая жена Ширвиндта отреагировала на обвинения в разнице в возрасте.
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