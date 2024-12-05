Щербакова забрали в больницу с переломом лицевой кости

Щербакова забрали в больницу с переломом лицевой кости
Борис Щербаков. Фото: Igor Pankov/wikimedia.org
Поклонники в ужасе

Фанатов ужаснули трагические новости, связанные с известным российским артистом. Актер Борис Щербаков был срочно госпитализирован с серьезными травмами. По информации источников, у знаменитости диагностированы перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. В настоящее время он находится в отделении нейрохирургии одного из ведущих медучреждений Белокаменной.

Сообщается, что несчастный случай произошел в его собственном доме. Любимец публики упал и сильно ударился головой, после чего его на скорой доставили в медицинское учреждение. На данный момент известно, что артист находится в сознании, однако состояние остается тревожным.

Медики проводят все необходимые процедуры и оценивают возможные риски. Родные и близкие актера пока не дают комментариев, но поклонники выражают поддержку и желают артисту скорейшего выздоровления.

Именитый артист известен по множеству ролей в кино и театре, и его госпитализация вызвала обеспокоенность у широкой аудитории.

К слову, ранее стало известно о кончине популярного телеведущего, смерть настигла его за границей.

Источник: Telegram-канал Baza • Требует проверки
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