"Фильм ужасов": свежее фото Волковой из "Тату" шокировало поклонников

"Фильм ужасов": свежее фото Волковой из "Тату" шокировало поклонников
Юлия Волкова. Кадр: YouTube-канал "Осторожно: Собчак"
Многие осудили эксперименты звезды над внешностью

Свежая фотография Юлии Волковой, звезды развалившегося музыкального коллектива "Тату", вызвала бурю эмоций среди поклонников. Артистка опубликовала новое селфи, на котором ее внешний вид оказался настолько измененным, что вызвал критику и недоумение у фанатов. Шокированные поклонники отметили, что девушка выглядит практически неузнаваемой и, по мнению некоторых, утратила свою естественную красоту.

Стоит отметить, что артистка упорно утверждает – она никогда не прибегала к пластическим операциям, однако не скрывает, что регулярно пользуется услугами косметологов. Певица откровенно рассказала о своем опыте с ботоксом, биоревитализацией, мезотерапией и увеличением губ. При этом звезда, судя по новым фотографиям, не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает эксперименты с внешностью.

Несмотря на уверения Волковой, часть ее поклонников осталась скептически настроенной. Они посчитали, что частые косметологические процедуры негативно сказались на внешности артистки. Некоторые комментаторы даже сравнили ее с Майклом Джексоном, подчеркивая, что изменения стали слишком заметными и кардинальными.

Фото: соцсети

Обсуждения внешнего вида Волковой развернулись в социальных сетях, где фанаты спорят о границах допустимых изменений и естественности.

"Зачем нужно было настолько сильно менять свою внешность", "Юля, что ты с собой сотворила?! Это просто ходячий Кен из фильма ужасов! А была такая красавица", – пишут недовольные.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела фотография неузнаваемой Алены Апиной.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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