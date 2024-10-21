Актриса Яковлева госпитализирована в состоянии средней тяжести

Состояние средней тяжести: актрису Яковлеву экстренно забрали в больницу
Алена Яковлева. Фото: соцсети
За судьбой знаменитости следит многомиллионная армия поклонников

Состояние знаменитой советской актрисы Алены Яковлевой вызывает большие опасения у фанатов. По имеющейся информации, артистка была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского в российской столице, где в данный момент находится в хирургическом отделении. По словам информированного осведомителя, состояние знаменитости оценивается как средней тяжести. Врачи продолжают наблюдение и лечение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что звезда была доставлена в больницу с подозрением на острый аппендицит. Первоначально диагноз вызвал опасения у врачей, и было принято решение о ее немедленной госпитализации для проведения более тщательной диагностики. На данный момент подробности ее состояния и возможного оперативного вмешательства не раскрываются.

Алена Яковлева – известная советская и российская актриса театра и кино, дочь популярного артиста Юрия Яковлева. Она хорошо знакома зрителям по многочисленным ролям в театральных постановках и телевизионных сериалах, таких как "Кадетство", "Склифосовский" и других. На фоне сообщений о госпитализации многие поклонники выразили беспокойство за ее здоровье и надеются на скорейшее выздоровление.

Официальные представители актрисы пока воздерживаются от комментариев, а подробности ее лечения остаются под вопросом. Ожидается, что больше информации о ее состоянии станет доступно в ближайшее время.

К слову, ранее стало известно о таинственной смерти молодого телеведущего.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Выборы в Молдавии закончились скандалом

Стали известны предварительные результаты

Экс-главком ВСУ грандиозно опозорился на новом посту

Он не смог правильно прочитать текст по бумажке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей