Депутат Гурулев заявил о возможном ударе НАТО по студии Соловьева

Ведущего призвали подумать о собственной безопасности

В случае, если между Россией и НАТО начнется прямая конфронтация, то один из первых ударов будет нанесен по студии, где журналист Владимир Соловьев записывает свои эфиры. В этом уверен депутат Госдумы Андрей Гурулев. Подобное заявление он сделал на шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", сообщает "Московский комсомолец".

Он отметил, что разрешение на удары дальнобойным оружием приведут к аналогичному результату – украинцы наверняка захотят нанести вред телеведущему, который объявлен для них одним из важных врагов.

При этом Гурулев подчеркнул, что ракета может долететь до цели, а может и нет. Депутат напомнил об особенностях работы российской системы ПВО, которая, несмотря на свою надежность, не предоставляет 100% защиты от вражеских снарядов.

"И из ста одна прилетит зараза. И к этому тоже надо готовиться", – предупредил он Соловьева о сокрушительном ударе НАТО.

Ранее стало известно, куда пропал эксперт Сатановский после оскорбления Марии Захаровой на шоу у Владимира Соловьева.