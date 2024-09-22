Жуков решил засудить своего двойника за использование хитов

Певец настроен решительно

Известный российский исполнитель, звезда культового музыкального коллектива "Руки вверх" Сергей Жуков подал новый иск против своего двойника Андрея Белянина, требуя взыскать пять миллионов рублей. Знаменитость испытывает крайнее недовольство и решительно настроен засудить нарушителя.



Причина конфликта – использование хитов и популярности группы в выступлениях нарушителя. Артист считает, что его двойник зарабатывает на его имени и творчестве.

PR-директор знаменитости сообщил, что это уже не первый случай, когда артист обращается в суд с претензиями к данному гражданину. Еще пару лет назад судебные эксперты запретили мужчине использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность музыкантов в коммерческих целях.

Легенда 90-х, чьи песни до сих пор остаются популярными, настаивает на том, что так называемый двойник незаконно использует его хиты, и намерен добиваться компенсации в размере пяти миллионов рублей. Дело рассматривается в суде, и звезда рассчитывает на справедливое решение, чтобы положить конец неправомерному использованию его творчества.