Жуков решил засудить своего двойника за использование хитов

Жуков решил засудить своего двойника: что произошло
Сергей Жуков. Кадр: YouTube
Певец настроен решительно

Известный российский исполнитель, звезда культового музыкального коллектива "Руки вверх" Сергей Жуков подал новый иск против своего двойника Андрея Белянина, требуя взыскать пять миллионов рублей. Знаменитость испытывает крайнее недовольство и решительно настроен засудить нарушителя.

Причина конфликта – использование хитов и популярности группы в выступлениях нарушителя. Артист считает, что его двойник зарабатывает на его имени и творчестве.

PR-директор знаменитости сообщил, что это уже не первый случай, когда артист обращается в суд с претензиями к данному гражданину. Еще пару лет назад судебные эксперты запретили мужчине использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность музыкантов в коммерческих целях.

Легенда 90-х, чьи песни до сих пор остаются популярными, настаивает на том, что так называемый двойник незаконно использует его хиты, и намерен добиваться компенсации в размере пяти миллионов рублей. Дело рассматривается в суде, и звезда рассчитывает на справедливое решение, чтобы положить конец неправомерному использованию его творчества.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник

"Безжалостная война": в Москве забили тревогу из-за нового страшного оружия

Человечество столкнулось с большой угрозой

"Против своих": Кадыров сделал громкое заявление о СВО

Глава чеченской республики держит руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей