Российские фанатки 11 часов караулили турецкого актера Озчивита

Женщины были очень возбуждены

В последнее время турецкие сериалы пользуются небывалой популярностью в нашей стране. Так, преданные российские поклонницы турецкого артиста Бурака Озчивита готовы часами простаивать в ожидании своего кумира.



В Татарстане перевозбужденные женщины ждали турецкого мачо целых 11 часов. Обезумевшие от любви к артисту женщины "оккупировали" здание центра "Алмет" в Альметьевске, где проходили съемки с участием звезды сериала "Великолепный век".

Поклонницы пришли на место с плакатами, на которых были изображены портреты их любимца, и в течение нескольких часов исполняли песни на турецком языке, выражая свою поддержку и любовь к актеру. Такая преданность впечатлила даже местных жителей, которые стали свидетелями этого массового проявления фанатского экстаза.

Несмотря на долгое ожидание, встреча с актером, который в конце концов вышел к фанаткам, судя по всему, стала незабываемым событием для всех участниц, а сам турок наверняка был тронут такой теплой встречей на российской земле.