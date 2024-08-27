Российские фанатки 11 часов караулили турецкого актера Озчивита

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В последнее время турецкие сериалы пользуются небывалой популярностью в нашей стране. Так, преданные российские поклонницы турецкого артиста Бурака Озчивита готовы часами простаивать в ожидании своего кумира.
В Татарстане перевозбужденные женщины ждали турецкого мачо целых 11 часов. Обезумевшие от любви к артисту женщины "оккупировали" здание центра "Алмет" в Альметьевске, где проходили съемки с участием звезды сериала "Великолепный век".
Поклонницы пришли на место с плакатами, на которых были изображены портреты их любимца, и в течение нескольких часов исполняли песни на турецком языке, выражая свою поддержку и любовь к актеру. Такая преданность впечатлила даже местных жителей, которые стали свидетелями этого массового проявления фанатского экстаза.
Несмотря на долгое ожидание, встреча с актером, который в конце концов вышел к фанаткам, судя по всему, стала незабываемым событием для всех участниц, а сам турок наверняка был тронут такой теплой встречей на российской земле.
Они опасаются, что риск эскалации с каждым разом становится выше