Певица Бьянка отреагировала на требование признать ее иноагентом

Знаменитость озвучила свою позицию

Несколько российских звезд угодили в скандал из-за своего участия на немецком фестивале Glamotion. Утверждается, что его организаторы втайне собирали деньги на поддержку ВСУ с помощью мероприятия. Среди артистов, которые выступали на концерте, была и белорусская певица Бьянка.

После этого общественники потребовали признать ее, а также Клаву Коку и Jony иноагентами, поскольку они получали финансирование в одной из стран НАТО. Соответствующее обращение уже поступило в Генпрокуратуру РФ и находится на рассмотрении.

Певица Бьянка вскоре после появившеся новости отреагировала на требование наделить ее статусом иноагента. Она показала, как проходил фестиваль год назад в Германии, опубликовав видео с российским флагом.

"Моя позиция абсолютно ясна, и я ее несу всему миру", – написала артистка.

Клава Кока пока никак не отреагировала на произошедшее – вместо нее комментарий дал продюсер Пашу, который высказался о проблемах своей подопечной. По его словам, заявления о проукраинской позиции организаторов фестиваля – фейк. Более того, они являются гражданами России и артистами расплачивались в рублях.

Пашу заявил, что планирует привлечь к ответственности общественников, которые из-за "личных корыстных мотивов" порочат честь и достоинство известных людей.