Певица Бьянка отреагировала на требование признать ее иноагентом

После скандала с поддержкой ВСУ певица Бьянка выставила флаг РФ
Бьянка. Фото: соцсети
Знаменитость озвучила свою позицию

Несколько российских звезд угодили в скандал из-за своего участия на немецком фестивале Glamotion. Утверждается, что его организаторы втайне собирали деньги на поддержку ВСУ с помощью мероприятия. Среди артистов, которые выступали на концерте, была и белорусская певица Бьянка.

После этого общественники потребовали признать ее, а также Клаву Коку и Jony иноагентами, поскольку они получали финансирование в одной из стран НАТО. Соответствующее обращение уже поступило в Генпрокуратуру РФ и находится на рассмотрении.

Певица Бьянка вскоре после появившеся новости отреагировала на требование наделить ее статусом иноагента. Она показала, как проходил фестиваль год назад в Германии, опубликовав видео с российским флагом.

"Моя позиция абсолютно ясна, и я ее несу всему миру", – написала артистка.

Фото: соцсети

Клава Кока пока никак не отреагировала на произошедшее – вместо нее комментарий дал продюсер Пашу, который высказался о проблемах своей подопечной. По его словам, заявления о проукраинской позиции организаторов фестиваля – фейк. Более того, они являются гражданами России и артистами расплачивались в рублях.

Пашу заявил, что планирует привлечь к ответственности общественников, которые из-за "личных корыстных мотивов" порочат честь и достоинство известных людей.

Источник: соцсети
По теме

"Мы же не дураки": Зеленский послал сигнал Путину во время интервью

Лидер неожиданно перешел на русский язык

"Собираемся убить": в США сделали жуткое заявление о ВСУ

Незалежным не позавидуешь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей