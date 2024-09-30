Марату Башарову грозит арест из-за штрафов за ПДД

Адвокат рассказала, какое наказание ждет знаменитость

Актер Марат Башаров оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Знаменитость успел получить 600 штрафов за неправильную езду. В основном он не соблюдал скоростной режим и дорожную разметку.

Как известно, до этого артист успел получить проблемы с законом из-за нетрезвого вождения. В 2012 году его лишали прав после того, как попался в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Теперь же, по словам адвоката Ольги Власовой, ему может грозить арест.

По словам правозащитника, наказание за такое количество нарушений не самое строгое – до 15 суток. В противном случае ему могут назначить исправительные работы.

"Обычно злостное уклонение от уплаты штрафов подразумевает такой побочный эффект, как привлечение в ход судебных приставов и судебной волокиты", – пояснила Власова.

Ранее Марат Башаров приходил на похороны Романа Мадянова. Знаменитость рассказал, что общался с коллегой буквально за пару дней до его смерти. Актеры договорились, что обязательно вместе съездят на рыбалку, но этому не было суждено сбыться.