Сын рассказал подробности последних дней Мадянова

Он хотел еще раз сходить на рыбалку и выступить на сцене

Актера Романа Мадянова отправили в последний путь в Бронницах, в храме Архангела Михаила. С ним пришли простится родственники, коллеги и друзья. Они рассказали, что несмотря на тяжелый диагноз, артист до конца верил в свое выздровление.

Сын Мадянова Роман напомнил, что его отец боролся с раком легких последние четыре года. Были и взлеты, и падения в процессе лечения. Последнюю неделю актер чувствовал себя по-особенному плохо, но не терял оптимистичного настроя.

Ходить Мадянов не мог. И если в начале своего недуга он еще старался совмещать игру на сцене с химиотерапией, то после ухудшения состояния сильно скучал по театру и зрителям.

Актер Марат Башаров утверждает, что за пару дней до кончины ему удалось поговорить с Мадяновым по телефону. Они договорились, что обязательно съездят вместе половить рыб.

"На рыбалку его можно было разбудить всегда: днем, ночью, вечером, утром. Он был готов всегда к рыбалке, охоте и работе", – рассказал знаменитость.

Семья прикладывала все усилия, чтобы спасти жизнь известному артисту. Как сообщают СМИ, его супруга даже завела коз, поскольку верила, что их молоко поможет ему одолеть недуг. Все надеялись, что скоро болезнь отступит. Роману Мадянову было 62 года.