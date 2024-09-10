Американка лишилась органа и обвинила в этом "Оземпик"

Лишилась органа: американка рассказала о побочке "Оземпика"
Фото: unsplash.com
Женщина намерена засудить производителя за последствия

Хуанита Гантт, проживающая в Америке, подала в суд на компанию-производителя "Оземпика". Она утверждает, что из-за приема препарата лишилась части толстой кишки. По ее словам, организация скрывает подробности о побочных эффектах лекарства.

62-летняя женщина начала принимать "Оземпик" из-за преддиабета. Она весила 109 килограммов, поэтому ей нужно было сбросить вес. Сперва эффект от лекарства ей нравился, она не хотела есть и чувствовала, что состояние улучшается. Пока однажды муж не нашел ее в без сознания посреди дома.

Врачи после диагностики установили, что часть кишечника у нее попросту отмерла, ей потребовалось удалить орган. Во время восстановления после операции американка также перенесла остановку сердца.

Сейчас каловые массы выходят из ее организма через специальный приемник, который крепится к коже. Известно, что действующее вещество "Оземпика" может задерживать процесс пищеварения при длительном приеме.

"Novo Nordisk считает, что обвинения в этом иске необоснованны, и мы намерены решительно защищаться от этих претензий", – заявили пострадавшей представители компании.

Источник: People

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