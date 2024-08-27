Мать и сестра певицы Мэрайи Кэри умерли в один день

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Популярная американская певица Мэрайя Кэри переживает тяжелую утрату. На прошлых выходных она потеряла сразу двоих близких людей: свою 87-летнюю мать Патрисию и 63-летнюю сестру Элисон. Обе родственницы звезды покинули этот мир в один день. Трагедия окутана тайной – причины смерти женщин пока не раскрываются.
Эта новость стала шоком для знаменитой артистки и ее поклонников, люди в социальных сетях выражают слова поддержки и сочувствия в адрес звездного семейства. Мэрайя Кэри назвала случившееся трагическим стечением обстоятельств и отказалась более подробно рассказывать о личной беде. Сейчас убитая горем знаменитость находится с семьей и близкими, переживая этот сложный период.
Мать певицы, Патрисия Кэри, сыграла важную роль в ее жизни и поддерживала ее на протяжении всей карьеры. Сестра Элисон также оставила след в жизни артистки.
К слову, ранее стало известно о смерти народного артиста Российской Федерации. Любимец публики немного не дожил до грандиозного юбилея.
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