"Дорога в ад": Корчевникова возмутило происходящее в России

"Дорога в ад": Корчевникова возмутило происходящее в России
Борис Корчевников. Фото: соцсети
Знаменитость уверен, что если не принять меры, страну ждет ужасное будущее

Журналист Борис Корчевников опубликовал в своих соцсетях новый пост, выразив возмущение происходящим в России. Ему крайне не понравилось, что в книжных магазинах до сих пор продают книги, посвященные гаданию на Таро и эзотерике.

Знаменитость указал, что в эффективность таких магических инструментов верит каждый четвертый россиянин, и для него это является настоящей трагедией.

"Так выглядит сознательное осатанение народа. Массовое вбесовление людей. Широкая дорога в ад. Целой страны", – написал он.

По словам Корчевникова, представители любых оккультных направлений всегда обманывают людей, обещая иллюзию исцеления. Дополнительно своими ритуалами они отрывают человека от Бога, подчиняя его своей "бесовской" воле. И масштабы, в которых это направление развилось в России, артист рассматривает как национальную катастрофу.

Телеведущий считает, что в стране необходимо принять законы, которые будут ограничивать эзотерику. И если этого не сделать, что в российских граждан "вселятся легионы бесов", через которых они будут сеять вражду и умножать насилие.

Ранее стало известно, что после операции на головном мозге Борису Корчевникову стало хуже, он практически перестал слышать.

Источник: Telegram

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