Илон Маск сообщил, что не дарил главе Чечни Кадырову Tesla Cybertruck

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Одной из главных сенсаций минувших выходных стало заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о том, что он получил роскошный подарок от американского предпринимателя и бизнесмена Илона Маска. Глава российского региона рассказал, что теперь стал счастливым обладателем самого современного электрокара Tesla Cybertruck. Однако сам миллиардер утверждает, что презентов не делал.
Кадыров продемонстрировал новый автомобиль в беседе с журналистами и оценил его возможности. Глава республики лично испытал электромобиль. После этого лидер чеченцев объявил, что собирается передать машину в зону боевого столкновения.
Маск отреагировал на резонансное заявление в социальных сетях. Он подчеркнул, что ничего Кадырову не дарил. Илон явно был не в духе от таких новостей и грубо обратился к тем, кто поверил в возможность подобного развития событий.
"Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?... Это в очередной раз показывает, как умеют врать традиционные медиа", – заявил рассерженный предприниматель.
К слову, ранее Илон Маск высмеял заявление Павла Дурова о донорстве спермы.
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