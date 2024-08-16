Илья Авербух улетел в Мурманск в день выписки Арзамасовой из роддома

К паре приковано внимание прессы

Несколько дней назад в семье известного российского тренера по фигурному катанию Ильи Авербуха и его юной супруги Елизаветы Арзамасовой произошло радостное событие – на свет появился второй ребенок пары, прекрасная девочка. Затем стало известно, что в день выписки роженицы из роддома муж бросил ее и улетел в другой город.



Авербух собрал необходимые вещи и отправился в Мурманск в ту же дату, когда его жена покинула родильный дом. Знаменитому тренеру и олимпийскому чемпиону пришлось оставить любимую жену сразу же после выписки из-за конференции, на которой присутствие Авербуха было необходимым. Он встретил жену с малышкой, а затем отправился в аэропорт.

Илья пояснил, что всю жизнь живет в очень напряженном графике и вынужден постоянно менять место своего пребывания. По словам знаменитости, его будние дни часто напоминают полет на самолете – у тренера и бизнесмена очень много дел, которые не терпят отлагательств.

Впрочем, это точно не говорит о недостаточной любви в паре. Авербух и Арзамасова стали примером семейной идиллии, несмотря на большую разницу в возрасте. Влюбленные счастливы, что нашли друг друга и уже подарили жизнь двум прекрасным деткам. Недавно пара рассекретила необычное библейское имя, которое получила новорожденная девочка.