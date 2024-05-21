Авербух прокомментировал разницу в возрасте с Арзамасовой

Супругов разделяет двадцатилетняя пропасть

Популярная артистка Елизавета Арзамасова уже несколько лет счастлива в браке с выдающимся тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом. Несмотря на серьезную разницу в возрасте, пара считается одной из самых крепких и искренних в российском шоу-бизнесе. Однако 50-летний мужчина понимает, что законы жизни весьма суровы. Авербух поделился своим самым большим страхом в отношениях с Арзамасовой.

Именитый тренер старается использовать каждый день для того, чтобы радовать своих родных и близких, а также обеспечить им достойную жизнь. Очевидно, что разница в возрасте постепенно будет проявляться.

Илья подчеркнул, что очень любит свою жену, их общего ребенка и малыша, которого Елизавета сейчас носит под сердцем. Авербух делает все для того, чтобы обеспечить своим близким счастливое будущее – родные не должны ни в чем нуждаться даже после того, как отца семейства не станет.

"Я вижу, что физика есть физика, и рано или поздно все придет… И я, как мужчина, должен сделать задел для того, чтобы и без меня все было на месте. Чтобы жена была и детьми окружена, и любовью окружена", – поделился сокровенными мыслями спортсмен.

Илья очень надеется, что ему хватит сил и времени вырастить наследников и увидеть, какими успешными людьми они станут.

К слову, ранее стало известно, что беременная Елизавета Арзамасова покинула Россию.