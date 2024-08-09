Арзамасова и Авербух дали новорожденной дочке необычное библейское имя

Арзамасова и Авербух дали необычное имя новорожденной дочке: удивили поклонников
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети
Семья излучает счастье и идиллию

Накануне, 8 августа, в семье популярной актрисы Лизы Арзамасовой и тренера по фигурному катанию Ильи Авербуха произошло приятное событие. На свет появился их второй ребенок. Родилась очаровательная девочка, которую родители решили назвать редким библейским именем.

Стоит отметить, что супруги сразу же поделились своим счастьем в социальных сетях. Они выложили трогательную фотографию, на которой радостный отец держит малышку.

Фото: соцсети

Актриса решила не плести интриги вокруг имени наследницы. Елизавета рассказала, что девочка получила необычное имя Лия, оригинальный выбор восхитил и удивил поклонников. В переводе с древнееврейского оно означает "грациозная", "красивая девушка".

"Ну здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться…", – подписала трогательную фотографию уставшая, но счастливая мамочка. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Илья Авербух рассказал о главном страхе в отношениях с юной Арзамасовой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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