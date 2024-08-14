Надежда Сысоева рассказала о подозрениях на онкологию

Знаменитость не стала уточнять, где обнаружили новообразование

Популярная актриса Надежда Сысоева рассказала, что некоторое время назад у нее заподозрили развитие онкологического заболевания. Знаменитость не стала указывать локализацию опухоли, лишь отметив, что для подтверждения диагноза пришлось делать МРТ с контрастом.

Результат анализа показал, что от рака бывшая звезда Comedy Woman не страдает. Она посоветовала всем следить за своим здоровьем и регулярно проходить проверки.

"Я это делаю регулярно", – написала она в соцсетях.

Недавно артистка призналась, что столкнулась с жесткой травлей в соцсетях. Все из-за выпуска шоу "Выжить в Дубае", где она поссорилась с певицей Анной Седоковой. Сысоева жестко высмеяла бывшую солистку "ВИА Гры", заявив, что та приставала к ее парню Саше Стоуну.

Вскоре после проекта пара рассталась, а актрисе пришлось неоднократно оправдываться за свое поведение. Надежда уверяла, что решила взять весь удар на себя и не подставлять Анну, рассказывая о ее неприличном поведении в шоу, которое осталось за кадром. По ее словам, это могло привести к разводу знаменитости.

Однако, несмотря на скандалы, Седокова смогла сохранить отношения с супругом. Недавно в соцсетях она заявила, что приехала в США, чтобы подать документы о рассторжении брака, но неожиданно в ее отношениях с Тиммой произошло потепление.