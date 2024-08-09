Аркадий Укупник возмутил латышей парковкой машины в Юрмале

Поступок артиста не оценили бы и в России

Популярный российский артист Аркадий Укупник попал в громкий скандал. Утверждается, что его автомобиль был замечен в Юрмале. При этом поведение знаменитости оставляет желать лучшего, своими действиями Укупник привел в ярость латышей.



По крайней мере, такой информацией с общественностью поделилась скандально известная журналистка Божена Рынска. В своем Telegram-канале она опубликовала фотографию модной иномарки, которая припаркована у местного супермаркета.

Сообщается, что Укупник собирается отметить в Юрмале свой день рождения. Его автомобиль заметили у магазина. Местных жителей взбесило то, что машину припарковали сразу на три инвалидных места. Разумеется, в России такое поведение автомобилиста тоже бы вызвало волну критики.

"Знаете, кто это вот так ставит машину у юрмальского супермаркета? Одну – на три инвалидных места?! Это Аркадий Укупник. А это фото сделали возмущенные латыши", – указывает журналистка в социальных сетях.

К слову, недавно Аркадий Укупник попал в сложную финансовую ситуацию. Так, в конце прошлого года счета знаменитости были арестованы.