Ведущий Соседов связал татуировки с Бандерой с психическим отклонением у Наргиз

Поступки женщины поражают общество

Совсем недавно талантливая певица Наргиз Закирова пользовалась огромным расположением российской публики и всегда была желанным гостем на крупных мероприятиях. Однако после известных событий зимы 2022 года артистка будто обезумела. Она жестко критикует российские власти, а теперь нанесла на тело жуткую татуировку, из-за которой ее уже отправили в психушку.



На теле Наргиз появилось изображение кровавого нациста Степана Бандеры, который в свое время активно раскручивал идеологию украинского национализма. Странную татуировку знаменитости оценил известный российский критик Сергей Соседов.

Эксперт по звездной тусовке подчеркнул, что женщина пошла в тату-салон не от большого ума. Соседов в целом с большим подозрением относится к людям, которые испытывают страсть к разрисовыванию собственного тела.

"Она с головы до ног покрыта татуировками, и это говорит о ее психическом состоянии. Я бы обсудил эту тему с психиатром, это их пациент", – послал артистку в психушку критик.

Шоумен добавил: даже если Наргиз когда-нибудь решит вернуться в Россию, былой славы ей уже не видать. По мнению Сергея, успех Наргиз был обеспечен отличными песнями, которые ей писали талантливые композиторы. Любая другая певица может петь их не хуже.

К слову, ранее стало известно о замужестве сбежавшей в Соединенные Штаты Америки певицы Наргиз.