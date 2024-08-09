Ведущий Соседов связал татуировки с Бандерой с психическим отклонением у Наргиз

Обезумевшую певицу Наргиз отправили в психушку из-за жуткой татуировки
Наргиз Закирова. Фото: АГН "Москва"
Поступки женщины поражают общество

Совсем недавно талантливая певица Наргиз Закирова пользовалась огромным расположением российской публики и всегда была желанным гостем на крупных мероприятиях. Однако после известных событий зимы 2022 года артистка будто обезумела. Она жестко критикует российские власти, а теперь нанесла на тело жуткую татуировку, из-за которой ее уже отправили в психушку.

На теле Наргиз появилось изображение кровавого нациста Степана Бандеры, который в свое время активно раскручивал идеологию украинского национализма. Странную татуировку знаменитости оценил известный российский критик Сергей Соседов.

Эксперт по звездной тусовке подчеркнул, что женщина пошла в тату-салон не от большого ума. Соседов в целом с большим подозрением относится к людям, которые испытывают страсть к разрисовыванию собственного тела.

"Она с головы до ног покрыта татуировками, и это говорит о ее психическом состоянии. Я бы обсудил эту тему с психиатром, это их пациент", – послал артистку в психушку критик.

Шоумен добавил: даже если Наргиз когда-нибудь решит вернуться в Россию, былой славы ей уже не видать. По мнению Сергея, успех Наргиз был обеспечен отличными песнями, которые ей писали талантливые композиторы. Любая другая певица может петь их не хуже.

К слову, ранее стало известно о замужестве сбежавшей в Соединенные Штаты Америки певицы Наргиз.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Что ждет Киев после полной потери Донбасса, раскрыли в Германии

Регион имеет важное стратегическое значение

Всего 46 лет: внезапно умер известный российский артист

Актер блистал в популярных сериалах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей