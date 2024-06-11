Певица Наргиз показала картинку с горящим Кремлем

Знаменитость, вероятно, мечтает, чтобы Москву стерли с лица земли

Покинувшая Россию певица Наргиз Закирова не скрывает своих резких взглядов по отношению к стране. Она многократно делала громкие заявления о готовности отказаться от российского паспорта.

Недавно в своих соцсетях артистка снова сделала выпад в адрес России. Наргиз опубликовала картинку с горящим Кремлем и двумя котами, которые с наслаждением наблюдают за происходящим.

"Мой самый лучший день", – гласила надпись на изображении.

Сейчас певица довольно часто делает выпады в адрес России и российской власти. Также она недовольна и своей родной страной – Узбекистаном, откуда ее выгнали не так давно. Теперь знаменитость выступает как израильтянка и американка.

Недавно Закирова сыграла свадьбу. Ее избранником стал россиянин, который раньше работал в ее команде музыкальным техником. Поговаривают, что артистка была с ним в отношениях задолго до официального развода с мужем.