Ираклий Пирцхалава отреагировал на запрет о въезде в Латвию

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Известный артист Ираклий Пирцхалава получил официальный запрет на въезд в Латвию. Об этом он узнал буквально за пару дней до концерта – о вердикте сообщила глава латвийского МИД Байба Браже на своей странице в соцсетях. Причин объяснять она не стала.
Иракли шокировало подобное решение и отношение к нему со стороны правительства республики. Он напомнил, что не высказывается на политические темы в своем творчестве. Его возмущает, что толерантность в Европе проявляется к лицам нетрадиционной ориентации, но не к артистам, которые выступают в разных странах.
"Чего они боятся, вот вопрос. К чему я могу призывать: к революции, свергнуть правительство Латвии? Это же смешно!" – возмущается исполнитель.
До этого, по его словам, похожий случай случился в Эстонии, где власти запретили ему петь композицию "Целься и стреляй", поскольку увидели в этом агрессивный призыв. Его возмущает, что некоторым разрешено свободно ездить по Европе и собирать деньги для поддержки военных действий, а ему, человеку, выступающему за мир, запретили концерты из-за нескольких слов в тексте.
Пирцхалава, как известно, давно не живет в России. После своего переезда в Испанию несколько лет назад он вернулся в Грузию, где занялся ресторанным быснесом и недвижимостью. Его часто критиковали местные жители за то, что в его заведениях играет русская музыка и он продает или сдает жилье россиянам.
Сейчас артист часто появляется на российском ТВ. Он регулярно участвует в различных реалити-проектах.
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