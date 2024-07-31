Ираклий Пирцхалава отреагировал на запрет о въезде в Латвию

Знаменитость не понимает, за что с ним обошлись таким образом

Известный артист Ираклий Пирцхалава получил официальный запрет на въезд в Латвию. Об этом он узнал буквально за пару дней до концерта – о вердикте сообщила глава латвийского МИД Байба Браже на своей странице в соцсетях. Причин объяснять она не стала.

Иракли шокировало подобное решение и отношение к нему со стороны правительства республики. Он напомнил, что не высказывается на политические темы в своем творчестве. Его возмущает, что толерантность в Европе проявляется к лицам нетрадиционной ориентации, но не к артистам, которые выступают в разных странах.

"Чего они боятся, вот вопрос. К чему я могу призывать: к революции, свергнуть правительство Латвии? Это же смешно!" – возмущается исполнитель.

До этого, по его словам, похожий случай случился в Эстонии, где власти запретили ему петь композицию "Целься и стреляй", поскольку увидели в этом агрессивный призыв. Его возмущает, что некоторым разрешено свободно ездить по Европе и собирать деньги для поддержки военных действий, а ему, человеку, выступающему за мир, запретили концерты из-за нескольких слов в тексте.

Пирцхалава, как известно, давно не живет в России. После своего переезда в Испанию несколько лет назад он вернулся в Грузию, где занялся ресторанным быснесом и недвижимостью. Его часто критиковали местные жители за то, что в его заведениях играет русская музыка и он продает или сдает жилье россиянам.

Сейчас артист часто появляется на российском ТВ. Он регулярно участвует в различных реалити-проектах.