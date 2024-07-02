The Sun: мужчина облысел из-за одержимости порно

Просмотр порно довел мужчину до облысения
Фото: unsplash.com
Он смотрел откровенные видео по несколько раз за день

25-летний британец Джошуа Саймон утверждает, что из-за своей одержимости порнографическими видео потерял много здоровья. Впервые он начал просматривать такой контент, когда ему было 12 лет, а к 16-ти годам у него появились проблемы.

Джошуа тайно смотрел видео, поскольку его семья является довольно набожной и там к этому было крайне негативное отношение. Впервые он получил полный доступ к откровенному контенту, когда ему подарили телефон. Тогда подросток имел возможность смотреть порно, когда и где захочет. 

В итоге Джошуа стал ночами проводить время за просмотром таких видео, мастурбируя дополнительно по три раза в день. Зависимость продлилась у него в течение пяти лет – справиться с ней никак не получалось.

В итоге британец начал терять вес, у него стали выпадать волосы, а после появилась бессоница из-за ночных кошмаров, связанных с сексом.

"Чем больше я хотел остановиться, тем больше я не мог", – говорит он.

В один момент парень понял, что так продолжаться не может. Первые дни борьбы с зависимостью давались ему тяжело, но с каждым разом ему становилось легче. Он признался, что во многом его спасали молитвы и походы в церковь.

Источник: The Sun

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