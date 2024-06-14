Мелони пришлось возвращать потерявшегося Байдена во время встречи G7 - NYP

Политик рискует стать "самым потешным" главой США

Американский лидер Джо Байден регулярно оказывается в очень странных и смешных ситуациях. Несмотря на почтенный возраст и явную необходимость вплотную заняться своим здоровьем, политик остается на посту руководителя крупнейшей страны. Разумеется, все внимание публики приковано к Байдену – и он ее не разочаровывает. Недавно президент попал в очередной конфуз.

Разменявший девятый десяток политик регулярно веселит народ своим неадекватным поведением. Президент Америки то начинает путать общеизвестные факты, то здоровается с пустотой, то отрешенным взглядом смотрит куда-то вдаль. Для 81-летнего старика такое поведение абсолютно приемлемо и вызывает лишь сочувствие, то когда так себя ведет президент, это приводит к недоумению и смеху окружающих.

Очередной перл от Байдена был снят на видеокамеру во время саммита G7 в Италии. Президент с интересом понаблюдал за выступлением парашютистов, а затем снова отключился от реальности. Он начал бездумно блуждать по полю, размахивать руками и что-то шептать себе под нос. В итоге пришлось вмешаться американскому премьер-министру Джордже Мелони: женщина за руку вернула политика туда, где ему было положено стоять – среди других президентов.

Когда фотограф приготовился к общей съемке президентов, Байден неожиданно нацепил на лицо темные очки, хотя солнце давно спряталось и такой жест был неуместным. Видеоролик с очередным конфузом главы США разлетелся по социальным сетям, интернет-пользователи активно комментируют состояние политика и не стесняются поднимать его на смех.

К слову, ранее Кремль ответил Байдену на очередное оскорбление Владимира Путина.