МакSим вернулась в рехаб, чтобы посадить именную яблоню

Артистка выразила благодарность своим спасителям

Певица МакSим, которая в прошлом году снова прошла лечение от алкогольной зависимости, до сих пор держит свой результат. Недавно артистка решила снова вернуться в рехаб, в котором была на терапии, и поблагодарить спасших ее жизнь специалистов.

Реабилитацию знаменитость проходила в наркологическом центре Маршака в Подмосковье. Сейчас, по ее словам, ей удалось полностью избавиться от алкогольной зависимости в отличие от прошлых опытов лечения.

Артистка решила увековечить свою благодарность врачам в клинике. Она снова вернулась в заведение и привезла к ним яблоню, которую захотела посадить в саду. Компанию ей составили реабилитологи центра.

"Они проводили со мной очень много времени, потратили столько сил, и вместе мы добились результата, успеха", – заявила Марина.

Певица выразила надежду, что ее инициатива станет отличной традицией для клиники, и выздоровевшие пациенты посадят тут большой яблоневый сад.

Ранее МакSим призналась, что полностью отказалась от лечения алкогольной зависимости. По ее словам, она наконец смогла принять решение о том, что теперь ее жизнь будет проходить без спиртного.