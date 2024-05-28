МакSим вернулась в рехаб, чтобы посадить именную яблоню

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Певица МакSим, которая в прошлом году снова прошла лечение от алкогольной зависимости, до сих пор держит свой результат. Недавно артистка решила снова вернуться в рехаб, в котором была на терапии, и поблагодарить спасших ее жизнь специалистов.
Реабилитацию знаменитость проходила в наркологическом центре Маршака в Подмосковье. Сейчас, по ее словам, ей удалось полностью избавиться от алкогольной зависимости в отличие от прошлых опытов лечения.
Артистка решила увековечить свою благодарность врачам в клинике. Она снова вернулась в заведение и привезла к ним яблоню, которую захотела посадить в саду. Компанию ей составили реабилитологи центра.
"Они проводили со мной очень много времени, потратили столько сил, и вместе мы добились результата, успеха", – заявила Марина.
Певица выразила надежду, что ее инициатива станет отличной традицией для клиники, и выздоровевшие пациенты посадят тут большой яблоневый сад.
Ранее МакSим призналась, что полностью отказалась от лечения алкогольной зависимости. По ее словам, она наконец смогла принять решение о том, что теперь ее жизнь будет проходить без спиртного.
Местные власти только усугубляют ситуацию