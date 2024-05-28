МакSим вернулась в рехаб, чтобы посадить именную яблоню

МакSим снова попала в рехаб
МакSим. Кадр видео "Стархит"
Артистка выразила благодарность своим спасителям

Певица МакSим, которая в прошлом году снова прошла лечение от алкогольной зависимости, до сих пор держит свой результат. Недавно артистка решила снова вернуться в рехаб, в котором была на терапии, и поблагодарить спасших ее жизнь специалистов.

Реабилитацию знаменитость проходила в наркологическом центре Маршака в Подмосковье. Сейчас, по ее словам, ей удалось полностью избавиться от алкогольной зависимости в отличие от прошлых опытов лечения. 

Артистка решила увековечить свою благодарность врачам в клинике. Она снова вернулась в заведение и привезла к ним яблоню, которую захотела посадить в саду. Компанию ей составили реабилитологи центра.

"Они проводили со мной очень много времени, потратили столько сил, и вместе мы добились результата, успеха", – заявила Марина.

Певица выразила надежду, что ее инициатива станет отличной традицией для клиники, и выздоровевшие пациенты посадят тут большой яблоневый сад.

Ранее МакSим призналась, что полностью отказалась от лечения алкогольной зависимости. По ее словам, она наконец смогла принять решение о том, что теперь ее жизнь будет проходить без спиртного.

Источник: СтарХит
По теме

"Три ужасных пункта": в Киеве предупредили о грядущей катастрофе

Местные власти только усугубляют ситуацию

Ядерные удары по России: в ФСБ сделали громкое заявление

Западные страны не боятся эскалации конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей