МакSим отказалась от лечения алкогольной зависимости

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Певица МакSим в новом интервью призналась, что больше не лечится от алкогольной зависимости. Артистка вышла из рехаба в прошлом году.
По словам Марины (настоящее имя певицы), люди часто сами приходят к такому решению. Но она полагает, что в ее ситуации вмешались божественные силы.
"Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел", – говорит Максимова.
Артистка утверждает, что ее опыт лечения в специализированных клиниках не всегда был положительным. Она могла пройти полный курс восстановления, и после выхода на свободу снова бралась за алкоголь буквально спустя пару недель.
Когда-то Марина даже ездила в Кыргыстан на ретрит, который ей посоветовали друзья. Сейчас она придерживается мнения, что нужно радоваться жизни и не упускать чудесных моментов, происходящих с ней ежедневно.
МакSим попала в рехаб летом прошлого года после того, как несколько ее концертов в России обернулись скандалом. Артиска не могла попасть в ноты, с трудом стояла на ногах и забывала слова.
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