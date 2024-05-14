МакSим отказалась от лечения алкогольной зависимости

МакSим отказалась от лечения алкогольной зависимости
Марина Максимова (МакSим). Кадр: YouTube.com
Знаменитость уверяет, что избавилась от пагубного недуга

Певица МакSим в новом интервью призналась, что больше не лечится от алкогольной зависимости. Артистка вышла из рехаба в прошлом году. 

По словам Марины (настоящее имя певицы), люди часто сами приходят к такому решению. Но она полагает, что в ее ситуации вмешались божественные силы.

"Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел", – говорит Максимова.

Артистка утверждает, что ее опыт лечения в специализированных клиниках не всегда был положительным. Она могла пройти полный курс восстановления, и после выхода на свободу снова бралась за алкоголь буквально спустя пару недель. 

Когда-то Марина даже ездила в Кыргыстан на ретрит, который ей посоветовали друзья. Сейчас она придерживается мнения, что нужно радоваться жизни и не упускать чудесных моментов, происходящих с ней ежедневно.

МакSим попала в рехаб летом прошлого года после того, как несколько ее концертов в России обернулись скандалом. Артиска не могла попасть в ноты, с трудом стояла на ногах и забывала слова.

Источник: Peopletalk

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