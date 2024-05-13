Гигинеишвили с сыном от Михалковой уехал на отдых в Грузию

Бывший муж забрал сына у дочери Михалкова и отвез его в Грузию
Никита Михалков. Фото: соцсети
Пара давно расторгла брак

Когда-то союз знаменитого режиссера Резо Гигинеишвили и дочери прославленного российского артиста и кинорежиссера Никиты Михалкова Надежды Михалковой казался очень крепким и вызывал восхищение у публики. Однако пара в конце концов распалась, но успела подарить жизнь сыну Ивану. Теперь выясняется, что отец забрал наследника у матери и отвез его в Грузию.

Режиссер вместе с десятилетним сыном решил посетить свою вторую родину, Грузию. Сейчас в республике отличная погода, так что наследнику Надежды Михалковой наверняка придется по вкусу эта поездка. Рассматривая совместные фотографии отца с сыном, многие пользователи социальных сетей отметили, что они безумно похожи.

Брак Надежды Михалкова и Резо Гигинеишвили был расторгнут в 2017-м году. Тогда знаменитости предпочли не выносить сор из избы и не стали распространяться о причинах разрыва отношений. Однако в прессе активно распространялись слухи о том, что горячий и темпераментный мужчина изменял своей супруге, что наследница Никиты Михалкова, разумеется, простить не могла.

К слову, ранее популярный артист Станислав Садальский жестко высказался о Никите Михалкове. Знаменитый актер сделал не двузначный намек на двуличие Никиты Сергеевича.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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