Оригинальную месть придумал парень разбудившему его криками соседу

Оригинальную месть придумал парень разбудившему его криками соседу
Фото: www.unsplash.com
Молодой человек оказался очень находчив

На просторах социальных сетей мужчина решил поделиться забавной историей из своей жизни. Однажды ему пришлось столкнуться с невежливым поведением своего соседа, однако жестокая, но очень оригинальная месть с лихвой покрыла все его негодование.

Черная кошка пробежала между соседями, которые вместе снимали жилье, а также вместе работали, после выходки одного из молодых людей. Трудовая деятельность мужчин предполагала посменный характер работы. Когда один парень отсыпался после трудного дня, второй отдыхал и решил выпить с друзьями.

Он вернулся домой навеселе в компании приятелей и захотел подшутить над товарищем. Мужчины вместе завалились в комнату спящего и начали орать. Буквально спустя неделю вредителя настигла оригинальная кара.

Молодой человек уходил на смену в тот день, когда его обидчик отсыпался. Неожиданно в дверях он встретился с двумя пожилыми женщинами, которые ходили по квартирам и рассказывали о божьих заповедях и законах. Парень заявил, что у него времени нет, но его друг очень интересуется этой темой.

В итоге дамы завалились в комнату к спящему парню, разбудили его и целых полтора часа рассказывали истории о высших силах. Молодой человек был в состоянии глубокого шока, а из-за вежливости и спросонья так и не смог выгнать назойливых женщин. Месть удалась.

К слову, ранее пожилой мужчина рассказал о неожиданной перемене в половой жизни на 67-м году.

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
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