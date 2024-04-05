Оскар Кучера жестко раскритиковал Татьяну Лазареву*

Оскар не стал выбирать слова

Ситуация на международной арене сильно изменила жизнь многих людей. Те, кто еще недавно были близкими друзьями, сегодня готовы поубивать друг друга. Так, на бывшую подружку, известную телеведущую Татьяну Лазареву* набросился ее коллега Оскар Кучера.



Интеллигентный мужчина неожиданно решил дать волю эмоциям и перешел на прямые оскорбления. При этом больше двух десятилетий Оскар и Татьяна успешно работали над многими проектами и успели сильно сблизиться. Все изменилось, когда Лазарева* почувствовала себя оппозиционеркой, сбежала из России и стала поливать грязью нашу страну.

Недавно в прессе опять начали обсуждать скандальное интервью телеведущей, в котором она призналась, что с радостью наблюдает за падением вражеских дронов на российские города, также ее воодушевляют новости о том, как разрушают здания и убивают людей. После такой тирады даже самые рьяные поклонники знаменитости почувствовали к ней отвращение. Кучера тоже жестко обозначил свою позицию.

"Что же случается с людьми. Где та грань, которая превращает их в нелюдей. <…> БПЛА бьют по простым твоим соотечественникам. Ты мразь, Таня, ничем не отличающаяся от фашистов. Как грустно", – отрезал телеведущий.

К слову, ранее пользователи социальных сетей зло высмеяли Татьяну Лазареву*.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации