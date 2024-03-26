Оскароносная актриса пожаловалась на заработки: на 12000% ниже, чем у мужчин

По ее словам, продюсеры до сих пор страдают от устаревших предубеждений

Британская актриса Оливия Колман, получившая в прошлом году свою первую статуэтку "Оскара", утверждает, что в киноиндустрии до сих пор существует огромный разрыв в заработках между мужчинами и женщинами. Она рассказала, с чем связана такая тенденция.

По словам Колман, киноделы страдают от убеждения, что мужчины в большей степени привлекают аудиторию в кинотеатры и театральные заведения.

"На самом деле, это не так на протяжении десятилетий, но они до сих пор любят использовать это как причину не платить женщинам столько, сколько их коллегам-мужчинам", – утверждает артистка.

Звезда сериала "Корона" рассказала, что однажды она столкнулась с разницей в зарплате на 12 000% и была поражена этим. Она считает, что если бы ее звали Оливером Колманом, то и зарабатывала в киноиндустрии значительно большие суммы.

Оливия Колман известна по таким работам, как "Дрянь", "Корона", "Вилли Вонка", "Отец", "Офис" и другим. За свою роль в фильме "Фаворитка" она была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль".