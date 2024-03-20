Кто сыграет нового Бэтмена: нашлась подходящая кандидатура

Артист мечтает об этой роли уже 20 лет

Американский актер Джейк Джилленхол признался, что мечтает сыграть нового Бэтмена в последующих экранизациях. Например, в сюжетной линии "Отважные и смелые", которая идеально подошла бы по возрасту 43-летнему артисту.

В беседе с журналистами он признался, что для него это было очень важной ролью, поскольку до него Бэтмена играли выдающиеся актеры.

"Я думаю об истории актеров, которые играли эту роль во все времена, и меня это пугает. Это всегда было бы честью. Такие вещи и такие роли – классика", – сказал знаменитость.

Журналисты напомнили, что вскоре после выхода фильмов с участием Бэна Аффлека режисеры захотят выпустить новые картины про человека-летучую мышь. И поклонники надеются увидеть в главной роли именно Джилленхола, которому сильно не везет в кастингах на проекты DC и Marvel. Ранее он пробовался в качестве Человека-паука и надеялся сыграть Бэтмена вместо Кристиана Бейла.

Сейчас Джейк Джилленхол находится в отличной физической форме, чтобы сняться к новом боевике про супергероя. Недавно он прошел специальную подготовку для кино про боксера, поэтому сцены с битвами ему бы дались хорошо, отмечают журналисты.