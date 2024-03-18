"Эта ситуация ее поцарапала": близкий друг о высказавшей грубо про страну Пугачевой

"Эта ситуация ее поцарапала": близкий друг о высказавшей грубо про страну Пугачевой
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Алла Пугачева с пятым мужем уже третий год живет в Израиле. Что думает про это ее бывший гитарист?

Александр Левшин съел с Аллой Пугачевой, что называется, пуд соли. В 1980 году он был приглашен на студию "Мелодия" для участия в записи песен "Дежурный ангел", "Усталость", "Как тревожен этот путь". После совместной работы певица позвала его в "Рецитал" в качестве музыканта. После создания в 1987-м "Театра песни Аллы Пугачевой" Левшин стал участвовать в концертах Примадонны как гитарист, солист и автор-исполнитель. 

А что думает Левшин по поводу недавних громких заявлений Пугачевой о том, что, мол, "нормальные люди не собираются в Россию?"

"Такие слова произносятся, когда люди переживают, раздражены и нервничают, – уверен музыкант. – Алла в данном случае просто отреагировала на ситуацию, которая ее, как человека, поцарапала".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

При этом Левшин не знает, вернется ли Пугачева в Россию. "Ей не 20 лет, и она сама может решить, как, где и с кем ей провести отмерянные Богом годом, – сказал музыкант "Утро.ру" за кулисами музыкальной премии "Виктория" – Пугачева – опытная, умная и мудрая женщина. Самое важное, что она – со своей семьей, с мужем, с детьми. И имеет право жить, где хочет – она приняла такое решение, имеет на это право". 

Гитарист собирается поздравить певицу с грядущим в апреле 75-летием. "Да, я напишу ей письмо, – признался она. – Мы же вместе 30 лет были! Хотя в последние несколько лет, когда все это началось, мы не общались и не виделись".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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