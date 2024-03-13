Заплаканная Подольская рассказала о потере любимого мужчины

Певица поделилась своими эмоциями в социальных сетях

Белорусская исполнительница Наталья Подольская поделилась с подписчиками новостью: скоро выйдет ее очередная песня. Правда, преподнесла эту информацию певица со слезами на глазах. Она выложила видео в своих социальных сетях, на кадрах исполнительница слушает песню и плачет. Девушка заявила, что новый трек будет посвящен ее любимому отцу, которого она потеряла 18 лет назад.

Историю о том, как лишилась любимого мужчины, Подольская дополнила своей детской фотографией. На черно-белом кадре маленькая Наташа сидит в обнимку с папой. Пост певица подписала фразой, которая заставила рыдать даже подписчиков.

"Я выросла и сегодня могу признаться самой себе – я сделала все, чтобы ты мной гордился. Папа, ты же все видишь, правда …?" — цитирует слова артистки женский журнал "Клео.ру".

Отклик от поклонников певица получила моментально. Подольскую засыпали словами поддержки и заверили – папа оберегает свою дочь и наблюдает за ней.

Напомним, родитель Натальи Подольской погиб ДТП. Он возвращался в Беларусь от дочери, которая тогда уже проживала в России.

Сама певица заявила, что ее новая песня, написанная в честь отца, будет особенная. Точную дату выхода трека она не назвала, но сообщила, что это произойдет уже очень скоро.

Ранее сообщалось, что спустя годы бесплодия Подольская заговорила об ЭКО.