Почему у мужчин пропадает интерес к сексу

Почему у мужчин пропадает интерес к сексу
Фото: www.unsplash.com
Проблему можно решить

Стало известно, почему у некоторых мужчин со временем пропадает интерес к сексу. Оказалось, что снижение либидо может быть вызвано рядом причин, начиная от физиологических проблем и заканчивая психологическими барьерами. Одним из ключевых факторов является хронический стресс, который влияет на гормональный фон и общее состояние организма. Постоянное нервное напряжение и недосыпы снижают уровень тестостерона, что в итоге приводит к потере интереса к интимной жизни.

Также важную роль играют отношения в паре. Отсутствие эмоциональной связи и доверия, конфликты и взаимные обиды могут приводить к охлаждению и снижению сексуального влечения. Немаловажным аспектом являются и возрастные изменения: с годами организм мужчины начинает вырабатывать меньше тестостерона, что сказывается на уровне либидо.

Однако решить проблему возможно. Врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом и следить за питанием, так как физическая активность и сбалансированная диета помогают поддерживать гормональный баланс.

Также важно работать над отношениями: искренние разговоры и желание найти компромисс способны восстановить утраченные чувства и вернуть прежний интерес к сексу. В некоторых случаях полезна консультация специалиста – психолога или сексолога, которые помогут разобраться в истинных причинах проблемы.

К слову, ранее были названы позы, идеальные для занятия сексом после 50 лет.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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