Игнатьев день: что нельзя делать 2 января 2025 года, приметы

Не стоит заниматься уборкой в доме

2 января 2025 года в народе принято вспоминать Игнатия Богоносца, которого, по поверью, в младенчестве на руки брал сам Иисус Христос. Традиционно в этот день в церкви проводят молебны для охраны своего дома, а также проходят вокруг своего жилья с иконой, чтобы защитить его горя.

Приметы на 2 января 2025 года

Если на деревьях иней – жди ясной погоды.

Ночь оказалась звездной, то и год будет урожайным.

Птицы громко щебечут – скоро похолодает.

Что нельзя делать 2 января 2025 года

1. Считается, что уборка в этот день приведет к несчатьям. Поэтому делать это было нельзя, как и выносить мусор.

2. Запрещалось приобретать новую обувь, поскольку это может привести к сокращению жизни.

3. Ссориться с близкими в этот день нельзя, иначе никогда с ними не помиришься.

4. Не стоит давать денег в долг, чтобы не жить весь год в нужде.

Что можно делать 2 января 2025 года

1. Нужно обязательно загадать желание и завязать узелок на полотенце. Им следует вытираться семь дней.

2. Важно покормить птиц, чтобы привлечь в дом достаток.

3. Мать должна допить любой напиток за своим ребенком, чтобы он не болел.