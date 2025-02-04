Пи Дидди тайно освободили из тюрьмы

Скандальному продюсеру потребовалась помощь врачей

Шона "Дидди" Комбса тайно перевезли из столичного центра заключения в Бруклине, сообщили источники. 55-летнему рэп-магнату, ожидающему суда по обвинению в торговле людьми, пришлось пройти медицинское обследование, поскольку "его беспокоило колено".

По данным источников, близких к ситуации, Комбсу сделали МРТ около 22:00 в четверг, 30 января, и после процедуры его быстро вернули в камеру. Визит Дидди в больницу держался в секрете, чтобы избежать ненужного внимания к состоянию его здоровья в центре содержания под стражей.

В правоохранительных органах сообщили, что их предупредили о произошедшем "на всякий случай, если информация станет известна и возникнет хаос".

До этого сообщалось, что Пи Дидди пережил нервный срыв в камере, поскольку ожидал, что к праздникам уже будет на свободе благодаря своей сильной адвокатской команде.

Сейчас рэпер ожидает вердикта суда по делу о торговле людьми и их перевозке для занятия проституцией, рэкете, сексуальном насилии. Обвинение утверждает, что некоторые предполагаемые жертвы Дидди были несовершеннолетними.